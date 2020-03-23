Стало известно, когда закончится снегопад в Самарской области
Приволжское УГМС рассказали, какую погода ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, обильный снегопад в регионе прекратится не раньше четверга. До этого в области продолжат идти осадки с порывистым ветром.
– Порывы ветра будут достигать 16-21 метра в секунду. В среду стихия немного успокоится, придет потепление до +5, а местами и до +10 градусов. Вместе с тем продолжат идти умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, – сообщили синоптики.
В четверг, 26 марта, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Правда, в отдельных районах будет туманно. Ночью местами похолодает до -10, а днем потеплеет до +8 градусов. Напомним, из-за снегопада в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU