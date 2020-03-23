Заснеженная дорога: метель в Самаре сократила автобусные маршруты

23 Март 2020 2020-03-23T12:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 марта, в Самаре продолжает идти обильный снегопад. Это оказало влияние на движение автобусов. Так, компания-перевозчик вынуждена была сократить маршрут автобуса № 45.

– В связи с заснеженной дорогой автобусы этого маршрута будут следовать без заезда на остановку поселок «Жигулевские Сады». Просим пассажиров отнестись с пониманием, – сообщили представители «СамараАвтоГаз».

Как сообщили ранее синоптики, снегопад в регионе продлится до середины недели. Отметим, что сегодня также были сокращены трамвайные маршруты. Из-за непогоды они в течение неопределенного срока не будут заезжать к стадиону «Самара Арена».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за снегопада в Самаре несколько трамвайных маршрутов поменяли схему движения

Об этом сообщили представители департамента транспорта (подробности)

Стало известно, когда закончится снегопад в Самарской области

Вместе с этим в регион придет потепление (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU