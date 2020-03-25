В бюджете Самары нашли 37 млн рублей на борьбу с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T16:22:24+03:00

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Городские власти изыскали средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как сообщает «СитиТрафик», для этих целей в бюджете города нашли 37 млн рублей. Как отмечают чиновники, деньги направят на «проведение санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий».

Средства поступят в резервный фонд администрации Самары, в результате чего общий объем этого фонда составит 57 млн рублей.

Вопрос обсудят на заседании Думы Самары, которое пройдет 26 марта. Напомним, по официальным данным, в Самарской области зафиксировано 10 человек с коронавирусом. Глава Самары Елена Лапушкина своими постановлениями запретила любые массовые мероприятия с численностью свыше 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU