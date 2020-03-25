2020-03-25T17:24:53+03:00
Общество

И еще миллион сверху: самарского бизнесмена за взятку в 200 тысяч оштрафовали на два миллиона рублей

За одно и то же нарушение его осудили и как физическое лицо, и как хозяина ООО
Александра БУДАЕВА
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Кафе переживает сложные времена. Фото: vk.com/vesta_kafeКафе переживает сложные времена. Фото: vk.com/vesta_kafe
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Директор кафе "Веста" проиграл уже второй суд подряд, и теперь должен государству 2 млн рублей.

Все дело в том, что 28 июня прошлого года он дал взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции.

- Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое, - рассказал он в свое время сотрудникам "КП-Самара". - К нам приходили полицейские с проверочной закупкой, заказали пива, одну из бутылок попросили не открывать - мол, товарищ должен подойти, выдохнется же. Сотрудница у нас новенькая была, согласилась, а они это как продажу алкоголя на вынос оформили, после чего своими проверками меня замучили.

На суде своей вины мужчина не отрицал, и в декабре прошлого года его признали виновным и приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.

Но на этом беды хозяина заведения на Воронежских озерах не закончились - в отношении ООО "Веста" возбудили еще и дело об административном правонарушении.

- Речь идет о статье 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица", - пояснили "Комсомолке" в прокуратуре Промышленного района Самары. - 200 тысяч рублей предназначались за прекращение проверки в отношении заведения и за не привлечение юрлица к ответственности.

Второе дело рассматривал уже мировой суд, ООО признали виновным в нарушении и приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей. Это решение устояло в апелляционной инстанции, и 17 марта фирма добровольно выплатила деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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