И еще миллион сверху: самарского бизнесмена за взятку в 200 тысяч оштрафовали на два миллиона рублей

25 Март 2020 2020-03-25T17:24:53+03:00

За одно и то же нарушение его осудили и как физическое лицо, и как хозяина ООО

Изменить размер текста: A A

Директор кафе "Веста" проиграл уже второй суд подряд, и теперь должен государству 2 млн рублей.

Все дело в том, что 28 июня прошлого года он дал взятку в 200 тысяч рублей сотруднику полиции.

- Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое, - рассказал он в свое время сотрудникам "КП-Самара". - К нам приходили полицейские с проверочной закупкой, заказали пива, одну из бутылок попросили не открывать - мол, товарищ должен подойти, выдохнется же. Сотрудница у нас новенькая была, согласилась, а они это как продажу алкоголя на вынос оформили, после чего своими проверками меня замучили.

На суде своей вины мужчина не отрицал, и в декабре прошлого года его признали виновным и приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.

Но на этом беды хозяина заведения на Воронежских озерах не закончились - в отношении ООО "Веста" возбудили еще и дело об административном правонарушении.

- Речь идет о статье 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица", - пояснили "Комсомолке" в прокуратуре Промышленного района Самары. - 200 тысяч рублей предназначались за прекращение проверки в отношении заведения и за не привлечение юрлица к ответственности.

Второе дело рассматривал уже мировой суд, ООО признали виновным в нарушении и приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей. Это решение устояло в апелляционной инстанции, и 17 марта фирма добровольно выплатила деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я хотел, чтобы меня оставили в покое": самарский бизнесмен заплатит миллион за попытку дать взятку в 200 тысяч рублей

Полицейский отказался от "мзды" и сдал бизнесмена коллегам (подробности)

В самарском кафе мужчина дал 200 тысяч рублей полицейскому, попросив его не проводить проверку

По факту преступления возбуждено уголовное дело, правоохранители считали, что в заведении незаконно реализуется алкогольная продукция (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU