2019-12-20T09:19:02+03:00
Происшествия

"Я хотел, чтобы меня оставили в покое": самарский бизнесмен заплатит миллион за попытку дать взятку в 200 тысяч рублей

Полицейский отказался от "мзды" и сдал бизнесмена коллегам
Александра БУДАЕВА
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Фото: vk.com/vesta_kafeФото: vk.com/vesta_kafe
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Кафе "Веста" расположено на Воронежских озерах в Самаре, раньше место было многолюдное, сейчас посетителей чуть поубавилось.

- В тот день на смене была девочка, которая только-только к нам устроилась, - вспоминает хозяин заведения, Геннадий Липкин. - Пришли посетители, заказали пива. По закону мы бутылки сразу открывать должны. Она три открыла, а четвертую ее попросили пока не трогать - мол, сейчас товарищ подойдет, тогда и откроете, а то выдохнется. Девочка пошла навстречу клиентам.

Посетителями оказались полицейские, они проводили контрольную закупку и неоткрытую бутылку оформили как продажу алкогольной продукции на вынос.

- Дальше начались бесконечные проверки, они чуть ли не каждый день приходили, просили то одни документы, то другие. Я сильно болел, и мне нужно было заниматься своим здоровьем. Я решился на это, потому что хотел, чтобы меня просто отставили в покое, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" директор кафе.

Так, 28 июня вместе с документами он передал оперу 200 тысяч рублей, которые были спрятаны в бумагах. После этого мужчину задержали, оказалось, что весь их разговор записывался на специальную аудиоаппаратуру.

После этого собранные материалы опера передали в региональный Следственный комитет, где действия Липкина были квалифицированы как покушение на дачу взятки должностному лицу.

В суде предприниматель вину полностью признал. К тому времени он уже перенес серьезную операцию. Судебное разбирательство заняло три месяца, каждая из сторон озвучила свою версию.

- Гособвинение просило назначить ему штраф в размере полутора миллионов рублей, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары

На днях в Промышленном районном суде вынесли приговор по этому делу. Приговор Геннадий Липкин слушал с лицом, белым, как лист бумаги

Суд в итоге ограничился штрафом в один миллион рублей без дополнительных ограничений и наказаний.

Предприниматель и его адвокат вздохнули с облегчением. Такой приговор они обжаловать не будут.

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Следователи полагают, что незаконное вознаграждение мужчине дал директор фирмы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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