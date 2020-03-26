Самарские полицейские разоблачили очередную фейковую информацию, связанную с коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T13:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Самары напомнили об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации. Так, по мессенджерам и социальным сетям ходило сообщение, согласно которому правоохранительные органы с 25 марта по 12 апреля запрещали подросткам посещать торговые цеyтры. При этом указанное время было с 11 утра и до 21 часа вечера.

Такие сообщения разошлись по различным социальным сетям и мессенджерамФото: ГУ МВД России по Самарской области

– Ограничения для несовершеннолетних остаются прежними – это запрет на присутствие на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых в период времени с 22:00 до 6:00. Такое закон действует в регионе с 2009 года. Лица, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой обязаны соблюдать режим самоизоляции, – говорится в сообщении правоохранителей.

Отметим, это не первый случай, когда по сети ходят разнообразные ложные сообщения. Ранее были опровергнуты новости о мошенниках-дезинфекторах, вертолете, распыляющим вакцину и гибели женщины от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарская полиция назвала фейком новость о преступниках-дезинфекторах

По информации правоохранителей, подобных фактов не зарегистрировано (подробности)

Официально: в Самаре нет первой погибшей от коронавируса

Информация о первой погибшей от коронавируса в Самаре является фейком (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU