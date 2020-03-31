Топового подрядчика, который ремонтирует дороги во всей Самарской области, уличили в задержке зарплат сотрудникам
Сызранская прокуратура провела проверку в отношении ООО "Автодоринжиниринг" это топовый подрядчик, который занимается ремонтом и реконструкцией дорог по всей Самарской области, соответственно, то и дело выигрывает весьма выгодные госконтракты. К примеру, только за первый этап реконструкции дороги "Тольятти — Ягодное" в Ставропольском районе компания должна была получить 371,97 млн рублей.
Между тем, как установила проверка надзорного ведомства, до обычных работяг эти деньги не доходят:
- В компании имеется задолженность по заработной плате за вторую половину февраля 2020, деньги должны были перечислить сотрудникам до 14 марта, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре г.Сызрань. - В связи с этим в адрес руководителя организации внесено представление, плюс в отношении юридического лица и гендиректора ООО "Автодоринжиниринг" были возбуждены дела об административном правонарушении.
Речь идет о ч.6 ст.5.27 КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы", санкции статьи предусматривают штрафы: на должностных лиц - 10-20 тысяч рублей, на юрлиц - 30-50 тысяч рублей.
Это уже не первый раз, когда "Автодоринжиниринг" попадает в поле зрения надзорных органов - в 2017 ФАС нашел признаки картельного сговора в действиях 4 компаний, которые "поделили" аукционы по строительству в Самарской и Ульяновской областях, тогда в пресс-релизе ведомства фигурировали ООО "Автодорстрой", ООО ПСК "Волга", ООО "Автодоринжиниринг" и ООО "Строймонтажкомплект"
Проверкой установлено, что работникам организации несвоевременно выплачивается заработная плата, в том числе имеется задолженность по заработной плате за 2 половину февраля 2020 со сроком выплаты 14.03.2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU