2020-03-31T18:20:33+03:00
Общество

Передвижение по Самаре на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Какие передвижения по Самаре на машине в период самоизоляции разрешены, кому выдадут такое разрешение и куда можно ехать
Александра БУДАЕВА
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Стоит ли садиться за руль?Стоит ли садиться за руль?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня в губернатор подписал постановление о режиме полной самоизоляции в Самарской области с 31 марта 2020 года. В частности жителям запретили выходить из дома без крайней на то необходимости. Конкретно в постановлении ничего не сказано про передвижение по Самаре на машине в период самоизоляции, но всех горожан интересует, что же будет завтра с поездками по городу. Информация вытекает из пунктов самого постановления.

Во-первых, ограничения касаются жителей области, которые находятся дома – им запрещено выходить на улицы на расстояние более 100 метров от места проживания. Исключения – походы в продуктовые магазины, выгул домашний животных вынос мусора. Но и здесь желательно «уложиться» в радиус 100 метров.

Во-вторых, ограничения касаются и тех, кто по каким-либо причинам продолжает ездить по делам (на работу и с работы, обеспечивает безопасность и работу жизненно важных систем). Таким людям работодатель обязан будет выдавать справки по форме, которую сегодня должен утвердить оперативный штаб. И в этом случае передвижение на машине по Самаре в период самоизоляции возможны.

Кто и как будет контролировать передвижения людей по городам и между населенными пунктами, пока до конца не ясно. Неофициально корреспондентам «КП-Самара» в оперативных структурах рассказали, что постановление губернатора они, как и все, видели пока лишь в интернете, так что алгоритма, как его нужно исполнять, пока нет. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Полный текст постановления о режиме самоизоляции в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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