2020-03-31T18:30:38+03:00
Общество

Новая заболевшая коронавирусом в Самаре вернулась из круизного тура по Европе

Всего в регионе выявлено 15 случаев заболевания инфекцией
Владислав КИРСАНОВ
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Все инфицированные находятся в специальных боксахВсе инфицированные находятся в специальных боксахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 31 марта, в Самарской области выросло число заболевших коронавирусом. Это число достигло 15 человек, при этом двое уже выздоровели. Все они либо приехали в регион из европейских стран, либо контактировали с такими людьми.

– Случай, зафиксированный 31 марта – это женщина, она вернулась из круизного тура по Европе. Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с кем они контактировали, также определен, – сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

Также сегодня глава региона Дмитрий Азаров постановил усилить меры противостояния коронавирусной инфекции. Теперь жителям региона необходимо строго соблюдать самоизоляцию, нельзя покидать квартиру дальше чем на 100 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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