2020-04-04T08:10:27+03:00
Общество

Дмитрий Азаров - о режиме полной самоизоляции до 12 апреля: "Сейчас так надо"

Губернатор рассказал, что будет дальше, как будет до дня космонавтики проходить режим самоизоляции в Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров решил, что делать с регионом с 6 апреляДмитрий Азаров решил, что делать с регионом с 6 апреля
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Губернатор Дмитрий Азаров объявил о введении режима полной самоизоляции в Самарской области до 12 апреля. Это решение глава региона принимал достаточно долго, для этого сначала он посоветовался с представителями крупнейших предприятий в регионе.

- Самое главное - за последние сутки в Самарской области нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением все еще находятся 5084 человека. Принимаю решение продлить режим самоизоляции до 12 апреля включительно, - сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Однако, многие предприятия смогут работать. Они пообещали следить за санитарным состоянием и обеспечить безопасность горожан.

Для тех, кто старше 65 лет и кто входит в группу риска - режим самоизоляции продляется до 30 апреля.

С 3 апреля в регионе начала работать служба психологической помощи.

- Мы понимаем, что соблюдать ограничения не просто. Большинство из нас люди активные. Но сегодня так надо. И чем больше людей сделают так, как надо, тем скорее мы вернемся к нормальной жизни,

Дмитрий Азаров: до 12 апреля самарцы не должны выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дмитрий Азаров - о режиме полной самоизоляции до 12 апреля: "Сейчас так надо"
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