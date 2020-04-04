Дмитрий Азаров - о режиме полной самоизоляции до 12 апреля: "Сейчас так надо"
Губернатор Дмитрий Азаров объявил о введении режима полной самоизоляции в Самарской области до 12 апреля. Это решение глава региона принимал достаточно долго, для этого сначала он посоветовался с представителями крупнейших предприятий в регионе.
- Самое главное - за последние сутки в Самарской области нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением все еще находятся 5084 человека. Принимаю решение продлить режим самоизоляции до 12 апреля включительно, - сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Однако, многие предприятия смогут работать. Они пообещали следить за санитарным состоянием и обеспечить безопасность горожан.
Для тех, кто старше 65 лет и кто входит в группу риска - режим самоизоляции продляется до 30 апреля.
С 3 апреля в регионе начала работать служба психологической помощи.
- Мы понимаем, что соблюдать ограничения не просто. Большинство из нас люди активные. Но сегодня так надо. И чем больше людей сделают так, как надо, тем скорее мы вернемся к нормальной жизни,
Дмитрий Азаров: до 12 апреля самарцы не должны выходить на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU