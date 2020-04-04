Расписание самолетов Москва — Самара в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам

4 Апр 2020 2020-04-04T13:15:43+03:00

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Из-за ограничений на передвижения, которые ввели в период коронавируса, в России заметно снизился спрос на авиа- и ж/д перевозки. В связи с этим транспортные компании начали сокращать частоту полетов и поездок. Так, стало известно, что «Аэрофлот» уменьшил число рейсов из Москвы, в том числе и в Самару. Расписание самолетов Москва — Самара в период коронавируса претерпело ряд изменений. Большинство рейсов решили отменить.

Так, в субботу, 4 апреля, из Москвы в Самару запланирован только один рейс, в воскресенье, 5 апреля, - тоже один. С 6 по 10 апреля из столицы в аэропорт Курумоч самолеты будут летать дважды в день. Таким, образом, общее число рейсов в неделю составит 12. До сокращения их было 49 в неделю.

Как сообщают в пресс-службе «Аэрофлота», пассажирам, которые были зарегистрированы на отмененные рейсы, предложат перебронирование на выполняемые. Подробнее об этом можно узнать на сайте авиакомпании.

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ИСТОЧНИК KP.RU