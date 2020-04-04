В Самаре могут вновь изменить режим работы общественного транспорта

4 Апр 2020 2020-04-04T15:20:45+03:00

На следующей неделе автобусов, трамваев и троллейбусов в городе может стать больше

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В Самаре могут вновь скорректировать режим работы общественного транспорта. Поскольку губернатор расширил список предприятий, которым можно будет работать в период полной самоизоляции, то не исключено, что поток пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях на следующей неделе заметно вырастет.

- С понедельника, 6 апреля, выход общественного транспорта будет скорректирован с учетом возможного увеличения пассажиропотока, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, что в Самарской области с 31 марта введен режим полной самоизоляции. По домам отправили большую часть населения региона. Из-за этого общественный транспорт перевели на режим работы выходного дня. В дальнейшем график движения вновь скорректировали: увеличили число рейсов в часы пик.

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ИСТОЧНИК KP.RU