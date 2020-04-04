2020-04-04T17:08:35+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в «Спартак»

Футболист пока не знает, куда он отправится в будущем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Антон Зиньковский выступает за самарский клуб с зимы 2019 годаАнтон Зиньковский выступает за самарский клуб с зимы 2019 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Спартак». Судя по всему, пока игрок команду волжан покидать не собирается.

— Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком «Крыльев». Все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем — непонятно, но в любом случае я никуда не перейду, не доиграв этот сезон, — цитирует «Спорт-Экспресс» слова Антона Зиньковского.

Также футболист рассказал, что на время паузы в чемпионате он уехал к себе домой в Новороссийск. Там он сейчас живет с девушкой. На базе «Крыльев», по его словам, остаются только легионеры и тренерский штаб.

Напомним, 23-летний Антон Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с января 2019 года. В этом сезоне он провел в составе самарцев 21 матч, в котором он отметился шестью результативными передачами. Контракт игрока с «КС» рассчитан до конца 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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