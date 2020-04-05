5 Апр 2020 2020-04-05T13:45:32+03:00

В Самарской области от коронавируса вылечилось уже 9 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 апреля 2020 года в Самарской области осталось прежним - 17 человек

Изменить размер текста: A A

Появились новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией в России. Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 5 апреля 2020 года не выросло. Согласно сведениям Роспотребнадзора РФ за минувшие сутки в стране зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.

- Новые случаи подтверждены в 14 регионах. В Самарской области области заболеваний коронавирусом в минувшие сутки не выявлено, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что всего из больниц Самарской области уже выписали 9 пациентов. 5 апреля медики отпустили домой переболевшего COVID-19 жителя региональной столицы. Согласно сведениям оперативного штаба, он заразился от близкого родственника, вернувшегося из-за рубежа.

Всего в области коронавирус был диагностирован у 17 человек. В стране на сегодняшний день коронавирусом заболели 5389 человек в 79 регионах. Выздоровели 355 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 5 апреля 2020 года: выздоровел еще один пациент

Рассказываем самые важные последние новости на 5 апреля 2020 года про коронавирус в Самаре (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU