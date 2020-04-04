Коронавирус в Самаре, последние новости на 5 апреля 2020 года: выздоровел еще один пациент

Жители Самары по-прежнему остаются в своих домах. Режим полной самоизоляции из-за коронавируса губернатор Дмитрий Азаров продлил еще на одну неделю — до 12 апреля. Рассказываем о последних новостях про коронавирус в Самаре на 5 апреля 2020 года.

За последние сутки число заболевших в Самарской области не увеличилось. Их все еще 17. Есть и другая хорошая новость — выздоровел еще один пациент, у которого был положительный анализ на коронавирусную инфекцию. Это житель Самары, который прилетел из Италии. По данным регионального правительства, болезнь у него протекала в легкой форме, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Напомним, что ранее из больниц региона выписали еще семерых пациентов. В лечебных учреждениях Самарской области остаются девять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». По данным регионального управления Роспотребнадзора, круг лиц, с которыми они контактировали в губернии, уже определен. Эти люди сейчас находятся под наблюдением медиков.

Местные лаборатории продолжают брать анализы на коронавирус у жителей Самары. Только за одни сутки Центр гигиены и эпидемиологии региона провел 190 исследований, а СПИД-центр — 300. Новых предварительно положительных случаев пока выявлено не было.

Несмотря на то, что в губернии ввели режим полной самоизоляции, а тем, кто вернулся из-за рубежа вообще рекомендуют сидеть на карантине две недели, есть такие самарцы, которые не соблюдают запреты. Так, за сутки в регионе вынесли 27 определений о возбуждении административных дел. Всего за весь период — 100. Кроме того, за сутки еще 6 человек нарушили режим самоизоляции. На них тоже составили протоколы. Всего же в регионе их было составлено 42.

Ограничения, которые ввели из-за коронавируса, сказались на авиа- и ж/д сообщении. Так, «Аэрофлот» сократил число рейсов из Москвы в Самару с 49 до 12 в неделю. Кроме того, с 5 апреля не будет ходить пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 19.47) – Жигулевское Море (приб. 21.23), а с 6 апреля — еще 16 электричек.

Между тем общественный транспорт Самары постепенно возвращается к обычной своей работе. Уже в начале следующей недели метро по будням вновь будет открыто с 6:00 до 24:00, а также, возможно, станет больше трамваев, автобусов и троллейбусов. Это связано с увеличением числа тех предприятий, которые с 6 апреля вновь выйдут на работу.

К слову, тем, кто, согласно указу президента РФ, будет сидеть дома на самоизоляции до 30 апреля, пообещали помочь с безлимитными транспортными картами. Многие уже заплатили деньги за апрель, но вот воспользоваться проездным в этом месяце у них не получится. В связи с этим «Объединенная транспортная карта» приняла решение перенести средства на май 2020 года. Отметим, что тех, кто уже хотя бы раз ездил по своей карте в транспорте, это нововведение не коснется.