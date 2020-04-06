2020-04-06T07:50:20+03:00
Общество

Что не будет работать в Самаре с 6 апреля 2020 года из-закоронавируса

Несмотря на то, что многие жители региона возвращаются на работу, мы узнали, что не будет работать в Самаре с 6 апреля 2020 года из-за коронавируса
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Рассказываем, что не работает на этой неделеРассказываем, что не работает на этой неделеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Решением губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области с понедельника, 6 апреля возобновляют работу многие предприятия: 111 из списка системообразующих, представители самых важных отраслей. Отркываются даже три муниципальные бани, до 12 ночи начинает по-прежнему работать метро. Но тех, кто подумал, что все уже хорошо, спешим немного расстроить: большинству горожан пока все же рекомендуют оставаться дома. И довольно много заведений по-прежнему работать не будут. Рассказываем, какие именно.

- закрыты рестораны, кафе, бары, работают только те, которые продают продукты на вынос или доставляют еду,

- закрыты бассейны, спортивные центры, частные сауны, фитнес-клубы,

- не работают ночные клубы, развлекательные детские заведения, аквапарк, океанариум, любые досуговые заведения,

- не работают театры, библиотеки, кинотеатры,

- закрыты торговые точки, где не продают товары первой необходимости и продукты,

- не работают салоны красоты, маникюр/педикюр центры, парикмахерские - те места, где невозможно держать социальную дистанцию,

Стоит отметить, что даже тем компаниям, которые попали в разрешительный список, рекомендовали по максимуму перевести сотрудников на удаленку, обеспечив для этого все возможности. А в этом материале рассказываем, как правильно жить на этой неделе самарцам и жителям всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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