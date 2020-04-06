Что не будет работать в Самаре с 6 апреля 2020 года из-закоронавируса
Решением губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области с понедельника, 6 апреля возобновляют работу многие предприятия: 111 из списка системообразующих, представители самых важных отраслей. Отркываются даже три муниципальные бани, до 12 ночи начинает по-прежнему работать метро. Но тех, кто подумал, что все уже хорошо, спешим немного расстроить: большинству горожан пока все же рекомендуют оставаться дома. И довольно много заведений по-прежнему работать не будут. Рассказываем, какие именно.
- закрыты рестораны, кафе, бары, работают только те, которые продают продукты на вынос или доставляют еду,
- закрыты бассейны, спортивные центры, частные сауны, фитнес-клубы,
- не работают ночные клубы, развлекательные детские заведения, аквапарк, океанариум, любые досуговые заведения,
- не работают театры, библиотеки, кинотеатры,
- закрыты торговые точки, где не продают товары первой необходимости и продукты,
- не работают салоны красоты, маникюр/педикюр центры, парикмахерские - те места, где невозможно держать социальную дистанцию,
Стоит отметить, что даже тем компаниям, которые попали в разрешительный список, рекомендовали по максимуму перевести сотрудников на удаленку, обеспечив для этого все возможности. А в этом материале рассказываем, как правильно жить на этой неделе самарцам и жителям всего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU