Работать, нельзя гулять: подготовили памятку для самарцев на отведенную для борьбы с коронавирусом неделю

Метро снова работает до полуночи, бани распахивают свои двери для заросших грязью горожан, а уже завтра у проходных заводов будут выстраиваться бодрые очереди вернувшихся к станку работяг. Может даже на миг показаться, что борьба с коронавирусом в Самаре увенчалась успехом и уже можно покидать уютные норки. Но не тут-то было. Напоминаем, что это сначала губернатор утвердил список компаний, которым будет разрешено работать даже перед лицом угрозы коронавируса. А вот уже следующим постановлением всех остальных посадили по домам: режим полной самоизоляции в Самаре будет действовать еще до 12 апреля.

Журналисты КП-Самара поговорили с экспертами, проштудировали появившиеся на официальных ресурсах документы. И подготовили список самых важных правил, которые будут управлять нашей жизнью на следующей неделе. Разбираем все по пунктам.

Кто будет работать с 6 апреля в Самарской области?

Первое и самое главное: нерабочий месяц случится не для всех. Ситуация с коронавирусом в регионе достаточно умеренная. В больницах - 9 человек, лишь один в более- менее тяжелом состоянии. Остальные уже поправились, разошлись по домам. Поэтому экономику региона решили не гробить.

Работать в регионе разрешили представителям системообразующих предприятий (вот их список), компаниям, которые образуют с ними производственно-сбытовые цепочки, а также представителям следующих сфер:

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство,

-добыча полезных ископаемых,

- производство товаров первой необходимости, а также их компонентов,

- проектирование и строительство зданий и сооружений,

- ремонт автотранспорта,

- ремонт и обслуживание медицинского оборудования,

- транспортировка и хранение грузов,

- общепит - но только на вынос и в доставку,

- информационные технологии и связь,

- социальное обеспечение,

-страхование,

- обслуживание зданий и территорий,

- ветуслуги и люди, занимающиеся содержанием приютов для животных,

- адвокаты и нотариусы,

- организации, которые предлагают услуги дистанционно.

Будет работать весь общественный транспорт, все пищевые предприятия, магазины с продуктами, аптеки, зоомагазины.

Конечно же, полноценно работают все медики.

Средства массовой информации оставили работать группы лиц, ответсвенных за функционирование издания и выпуск обновлений информации.

Особым приказом глава города Елена Лапушкина открыла три муниципальные бани: на Симферопольской, 23, Советской Армии 291 и Самарской, 140. Парилки работать не будут, а помыться можно.

Кто и что не будет работать в Самарской области с 6 апреля?

- предприятия общепита,

- учреждения культурной сферы,

- спортивные организации,

- бассейны, сауны,

- развлекательные, детские заведения,

- предприятия сферы бытовых услуг, где не могут обеспечить социальную дистанцию между людьми,

- торговые точки, где обслуживание людей ведется в торговом зале и где не продают товары первой необходимости.

Школы, колледжи и университеты работать будут, но дистанционно. Детские сады - в режиме дежурных групп. Записываться в них нужно у своего воспитателя или заведующей, достаточно сказать, что вам нужно пристроить ребенка в сад, потому что вы работаете согласно приказу президента/губернатора.

Не будут работать ЗАГСы: не заключаются браки, не регистрируют разводы. Можно только зарегистрировать рождение ребенка или получить свидительство о смерти.

Не работают МФЦ.

Я не должен работать, а работодатель заставляет. Что делать?

Прочитать советы юриста. Обратиться на горячую линию минтруда. Позвонить в Роспотребнадзор.

Конечно, если поведение вашего работодателя не подкреплено постановлениями правительства региона и страны.

Важно понимать, что и работодатели, упомянутые в приказе, обязаны соблюдать требования главного санитарного врача по противодействию ухудшению эпидемиологической обстановке. На рабочем месте должна проводиться дезинфекция, между сотрудниками должна обеспечиваться социальная дистанция. По возможности работникам должен быть обеспечен удаленный режим работы, если это можно сделать. У каждого должны быть все необходимые средства защиты. На работодателей-нарушителей тоже можно жаловаться в минтруд и Роспотребнадзор.

Меня уволили. Что делать?

В центрах занятости населения в эти дни будут вести онлайн-прием. Личный прием граждан и работодателей осуществляться не будет. Постановка граждан на учет как безработных будет производиться только через портал samaratrud.ru. Также через этот портал можно и перерегистрироваться.

Как мне добраться до работы: в транспорте же будет давка?

Общественный транспорт будет работать в нормальном режиме. В департаменте транспорта обещают мониторить загрузку и добавлять автобусы в часы пик, чтобы между пассажирами была социальная дистанция. Горожанам предлагают рассаживаться по салону в шахматном порядке и не набиваться в транспорт.

Метро будет работать до полуночи, как и раньше.

Почему я должен работать, но не могу гулять?

Потому что коронавирус мы еще не победили. Врачи считают, что лучше всего он передается воздушно-капельным путем и через прикосновения. Также коронавирус долго живет на поверхностях. Более того, ряд экспертов считает, что многие люди болеют бессимптомно и могут быть носителями вируса.

Разобщение - лучший способ сдержать эпидемию. На работе ваша компания контролирует частоту дезинфекций помещения и старается создать условия для того, чтобы сотрудники тесно не пересекались. А вот прогулки и посещение общественных мест лучше ограничить, чтобы не создавать дополнительных ситуаций риска. Работа предприятий нужна для того, чтобы выжила экономика страны, а вот без развлечений потерпеть точно можно.

Кто должен сидеть дома?

- жители, вернувшиеся из других государств. Они обязаны соблюдать строгий режим самоизоляции, не ходить на работу и учебу, минимизировать посещение общественных мест.

- люди, которые проживают совместно с гражданами,находящимися на карантине - те же 14 дней строгой изоляции.

- жители, которые приехали с территории другого региона РФ: должны позвонить на горячую линию по телефонам 8 (846) 307-77-77 - в рабочее время, 8(846) 222-57-33, 225-71-33 (круглосуточно). Оставаться дома в течение 14 дней. Вызывать врача, если появились признаки ОРВИ.

- граждане старше 65 лет, те, кто имеет хронические заболевания (сахарный диабет, астма, болезни почек, онкология), те, кто перенес инфаркт и инсульт: сидеть дома по 30 апреля 2020 года, минимизировав,а лучше исключить посещение общественных мест. Правда, особо ценным сотрудникам и руководителям разрешили оставаться на посту даже под угрозой болезни.

- Все жители Самарской области должны ограничить посещение общественных мест и выход ан улицу в целом.

Когда можно выходить на улицу?

- Выкинуть мусор,

- Выгулять собаку- не дальше 100 метров от дома

- Сходить в магазин

- Сходить на работу

- Отвезти продукты и лекарства пожилому или больному родственнику, который нуждается в уходе.

Куда еще нельзя ходить?

- нельзя посещать стационары,

- нельзя посещать социальные учреждения с круглосуточным пребыванием граждан (приюты, пансионаты и так далее),

- не получится встретиться с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях УИС.

Особенно подчеркивается запрет на посещение парков, лесопарков и набережной.

Могу ли я ездить по городу на машине?

Это можно делать только для перемещения по рабочим делам. При вас должна быть справка от работодателя установленного образца или же справка о выполнении грузоперевозок.

Если вы едете к пожилым родственникам или людям, нуждающимся в помощи, вы можете объяснить ситуацию ан словах. Волонтерам также выдают справки. К ним могут обратиться пожилые люди или те, кому нужна помощь в период строгой самоизоляции. Всех жителей просят минимизировать контакты с пожилыми родственниками, чтобы не подвергать опасности их жизнь.

Сотрудники ДПС имеет право остановить автомобиль на любой улице города. Самарцы рассказывают, что уже попадали в такие кордоны на Ново-Садовой, Московском шоссе, на въездах в город. Штрафовать вас не будут - но поговорят, объяснят ситуацию и, возможно, отправят домой, если вы не можете назвать вескую причину для поездки.

Меня могут оштрафовать, если я выйду на улицу?

Оштрафовать или даже арестовать на несколько суток, принудительно отправить в обсерватор на самоизоляцию могут людей, которые вернулись из другорй страны и не соблюдают режим карантина.

Пожилых людей для которых действует режим строгой самоизоляции могут жестко попросить покинуть улицу.

Остальные граждане не несут административной ответственности. Однако, все же лучшее - оставаться дома. Это поможет как можно скорее выйти из кризиса, вызванного распространением коронавируса

Меня остановили на улице. Что я должен делать?

Если вы передвигаетесь по рабочим делам - покажите справку. Если идете к пожилым родственникам - назовите их фамилию, имя, адрес, объясните всю ситуацию.

Будьте вежливы - работающие на улицах города патрули преследуют важную задачу, они должны позаботиться о том , чтобы самарцы вели себя ответственно. К сожалению, так поступают не все.

Могу ли я уехать в другой город или село Самарской области на электричке или междугороднем автобусе? Работают ли они? Продадут ли мне билет?

Передвижения по региону не запрещены прямо. Запрет скрыт в словах: граждане обязаны оставаться дома". Однако, при необходимости вы можете проследовать к месту проживания, постоянного пребывания, по месту прописки. Или же передвигаться по рабочим делам - при наличии справки.

Могу ли я помочь пожилым родственникам?

Да, это можно сделать. Это следует из пункта 2.8 постановления: можно совершать действия, направленные на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

Могу ли я отнести продукты и лекарства больному человеку?

Точно также: это возможно, если нет шанса воспользоваться помощью волонтеров.

А что мне делать, чтобы попасть в больницу, на прием к врачу, за лекарствами?

Можно обращаться в медицинские учреждения, если вы имеете хронические заболевания, требующие постоянного наблюдения и консультации, если вам нужно получить специальные лекарства и вам нужна экстренная помощь. Справки, позволяющие находиться на улице в пути в медицинское учреждение, выдадут врачи во время приема. Специально приходить за ней не нужно.

Могу ли я прямо сейчас уехать на дачу?

С передвижением могут возникнуть проблемы. Также руководители многих садовых товариществ рассказывают, что получили однозначные рекомендации не пропускать на дачные массивы тех, кто не прописан там. Врачи также считают, что лучше в этот период на дачу не уезжать.

Чем заняться дома?

У нас есть целый список онлайн-мероприятий, которые придутся вам по вкусу.

Как будут учиться школьники с 6 апреля в Самаре

Занятия будут проходить дистанционно. На все вопросы мы постарались ответить в материале на тему дистанционного обучения в школах с 6 апреля.

Что относится к товарам первой необходимости?

Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

Средства индивидуальной защиты.

Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Бензин, дизельное топливо, газ.

Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

Оборудование электрическое.

Кабельная продукция.

Приборы бытовые.

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

Предметы садово-огородные и инвентарь.

Строительные и отделочные материалы и инструменты.

Санитарно-технические изделия.

Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

Печатные средства массовой информации.

Спички.

Свечи.

Похоронные принадлежности.

Очки, линзы и их части.

Табачная продукция.

Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Семена, саженцы.

Sim-карты.