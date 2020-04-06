2020-04-06T10:58:54+03:00
Общество

В Самарской области новых нет: за прошедшие сутки в России коронавирусом заболели 954 человека

Всего от болезни погибло 47 человек по всей стране
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в России зафиксировано 6343 заболевших коронавирусомВсего в России зафиксировано 6343 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом за минувшие сутки. В Самарской области это число не поменялось, поэтому на сегодня, 6 апреля, в регионе все также 17 выявленных случаев. За прошедший день в России зарегистрировано 954 человека с подтвержденным диагнозом.

– 591 из них – в Москве, еще 82 – Московская область. В Санкт-Петербурге 35 человек, 31 случай в республике Коми. Также 16 человек заболели в Татарстане. За минувшие сутки умерли еще два человека. Всего погибли 47 человек, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Отметим, что в Самарской области зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Большинство пациентов уже выписали в связи с выздоровлением. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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