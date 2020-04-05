2020-04-05T21:05:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 6 апреля 2020 года: очередной излечившийся и новый руководитель минздрава

Рассказываем самые важные последние новости на 6 апреля 2020 года про коронавирус в Самаре
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре продолжают работу лишь некоторые организацииВ Самаре продолжают работу лишь некоторые организацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе продолжается активная борьба с распространением коронавирусной инфекцией. Многие находятся дома на самоизоляции, но в понедельник некоторые вернутся на свои рабочие места. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 6 апреля 2020 года.

Накануне день начался с положительных известий. В воскресенье из самарской больницы выписали девятого в регионе пациента, вылечившегося от COVID-19.

- Это контактный пациент, который заразился от близкого родственника, вернувшегося из-за рубежа. Состояние удовлетворительное, - сообщили в оперативном штабе.

За выходные не подтвердилось и новых случаев заболевания коронавирусом в Самаре. В области заболевших по-прежнему 17. Девять человек смогли выздороветь.

Много вопросом вызывали действия сотрудников ДПС, которые тормозили все подряд автомобили в городе. В областном ГИБДД все объяснили:

- Сотрудниками Госавтоинспекции с 1 апреля осуществляется максимальная остановка транспортных средств для выяснения необходимости поездки. Инспекторы ДПС уточняют у автолюбителей цель поездки. Если она не обоснована необходимостью, то водителям рекомендуют вернуться домой в связи со сложившейся обстановкой в области.

Также стало известно, что акушерский станционар ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10" организован по типу обсервации по коронавирусной инфекции. Обсерваторы - это так называемые временные помещения для наблюдения за людьми, находящимися на карантине из-за COVID-19. Рожениц будут принимать там же, но в другом отделении.

Отметим, что в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области было проведено 300 исследований на выявление коронавируса, еще 244 - в лаборатории СПИД-центра. Они не дали положительных результатов.

Появилась информация, что детей с коронавирусом принимают в "Самарской областной детской инфекционной больнице". Подросткам старше 15 лет готовы оказать всю необходимую помощь в "Самарской городской больнице № 6".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти выходные тоже не отдыхал. Он подчеркнул, что сейчас важно держать руку на пульсе и провел в воскресенье рабочее совещание.

- Провел совещание в минздраве, готовились к завтрашнему заседанию оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С понедельника Михаил Ратманов переходит на новую работу, его обязанности будет временно исполнять Сергей Вдовенко, - объяснил глава региона.

После этого Азаров прогулялся на набережной и был приятно удивлен. Там не было людей - значит все молодцы, соблюдают самоизоляцию.

К слову, горожане не отчаиваются и стараются найти для себя что-нибудь интересное. Так, урбанист Андрей Кочетков принял участие в стремительно набирающей популярность акции #изоизоляция. Он с помощью туалетной бумаги и консервного ножа представил на суд общественности свою вариацию картины Энди Уорхола - "Большая банка супа Кэмпбелл с консервным ножом".

Напомним, период полной изоляции в Самаре и области продлится как минимум до 12 апреля. Чтобы не заболеть коронавирусом, сидите дома, по возможности не покидайте свое жилище. Обязательно соблюдайте все правила гигиены, берегите свое здоровье и заботьтесь о своих близких. "КП-Самара" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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