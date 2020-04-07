Образец новой справки для передвижения по Самаре в режиме самоизоляции: что изменилось в документе от работодателя

7 Апр 2020 2020-04-07T09:40:57+03:00

Такие справки нужны всем работающим в это время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь можно скачать образец новой справки для передвижения по Самаре в период самоизоляции, как дополнили документ от работодателя [текстовый вариант]

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В регионе выпустили новый образец справки работодателя для передвижения по Самаре в режиме самоизоляции. Это связано с тем, что появились новые вводные по тому, кому можно трудиться в этой нелегкой эпидемиологической обстановке. Дмитрий Азаров утвердил список предприятий, которые нужны экономике. Многие начали трудиться уже сейчас.

Теперь нужно заполнить справку нового образца: ее можно скачать на сайте Правительства Самарской области. Тем, у кого есть справка старого образца, менять ее не обязательно.

Для простоты мы приводим текстовый образец этой справки работодателя для передвижения по Самаре в текстовом варианте:

ДОКУМЕНТ

(СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ)*

от______ №_________

Настоящий документ (справка работодателя) разрешает гражданину _______________________________________(ФИО)

передвигаться по территории Самарской области в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 и постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70.

Гражданин осуществляет деятельность в:

[ ] непрерывно действующей организации; медицинской, аптечной организации;

[ ] организации, обеспечивающей население продуктами питания, товарами первой необходимости;

[ ] организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

[ ] организации, осуществляющей неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные

работы;

[ ] организации, предоставляющей финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

[ ] организации, осуществляющей производство, выпуск средств массовой информации;

[ ] государственном органе, органе государственной власти, органе местного самоуправления;

[ ] иной организации, указанной в постановлении Правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212.

Должность гражданина, на

которого оформлен документ

(справка работодателя)

Наименование и адрес

организации

ИНН и ОГРН (кроме государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления)

Руководитель

м.п. (при наличии) (подпись) (И.О-Фамилия}

*Документ (справка работодателя) действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или служебного удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU