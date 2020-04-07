Образец новой справки для передвижения по Самаре в режиме самоизоляции: что изменилось в документе от работодателя
В регионе выпустили новый образец справки работодателя для передвижения по Самаре в режиме самоизоляции. Это связано с тем, что появились новые вводные по тому, кому можно трудиться в этой нелегкой эпидемиологической обстановке. Дмитрий Азаров утвердил список предприятий, которые нужны экономике. Многие начали трудиться уже сейчас.
Теперь нужно заполнить справку нового образца: ее можно скачать на сайте Правительства Самарской области. Тем, у кого есть справка старого образца, менять ее не обязательно.
Для простоты мы приводим текстовый образец этой справки работодателя для передвижения по Самаре в текстовом варианте:
ДОКУМЕНТ
(СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ)*
от______ №_________
Настоящий документ (справка работодателя) разрешает гражданину _______________________________________(ФИО)
передвигаться по территории Самарской области в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 и постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70.
Гражданин осуществляет деятельность в:
[ ] непрерывно действующей организации; медицинской, аптечной организации;
[ ] организации, обеспечивающей население продуктами питания, товарами первой необходимости;
[ ] организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
[ ] организации, осуществляющей неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные
работы;
[ ] организации, предоставляющей финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
[ ] организации, осуществляющей производство, выпуск средств массовой информации;
[ ] государственном органе, органе государственной власти, органе местного самоуправления;
[ ] иной организации, указанной в постановлении Правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212.
Должность гражданина, на
которого оформлен документ
(справка работодателя)
Наименование и адрес
организации
ИНН и ОГРН (кроме государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления)
Руководитель
м.п. (при наличии) (подпись) (И.О-Фамилия}
*Документ (справка работодателя) действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или служебного удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU