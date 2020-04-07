Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 апреля 2020 года: школьники на «дистанционке» и QR-коды для выхода из дома

Борьба с коронавирусной инфекцией идет полным ходом. Успехи в этом направлении позволили возобновить обучение в школах и приступить к работе части предприятий. Однако для всех остальных сохраняется режим самоизоляции, за несоблюдение которого будут штрафовать. Рассказываем самые актуальные новости про коронавирус в Самаре на 7 апреля 2020 года.

На 7 апреля число заболевших коронавирусом жителей Самары и Самарской области не выросло – такая ситуация длится уже трое суток подряд. Заболевших по-прежнему 17, причем девять человек уже выздоровели и благополучно выписались домой. В больницах региона остается 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще у 23 самарцев результаты первого теста вызывают опасения медиков, повторные анализы направлены в лаборатории. Всего под наблюдением остаются 4436 человек.

На всякий случай власти региона готовят план по введению режима ЧС, но пока предпосылок для его объявления нет.

Со вчерашнего дня в школах Самары стартовал процесс дистанционного обучения. Школьники не сели за парты, а остались дома, педагоги ведут уроки дистанционно. Однако вчера от родителей, детей и учителей поступило немало жалоб на работу информационных ресурсов, которые не выдержали большой поток пользователей.

Горожан просят соблюдать режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 апреля начали работу системообразующие предприятия города и региона, список которых опубликовало минэкономразвития. Однако на рабочие места вышли не все сотрудники. Например, на РКЦ «Прогресс» сейчас работает только тысяча человек, а на ПАО «Кузнецов» – 500 сотрудников. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что список системообразующих предприятий, имеющих право возобновить работу, будет пересмотрен и расширен.

Заработала и горячая линия для сообщения о нарушениях в выплате заработной платы. Те, кто стал жертвой несправедливого обращения со стороны работодателя, может звонить по телефону 8 (846) 998-67-00.

В связи с послаблениями режима самоизоляции для работников отдельных предприятий в Самаре увеличено количество общественного транспорта, работающего на городских маршрутах. Вчера на линию вышло 1014 автобусов, троллейбусов и трамваев, хотя на прошлой неделе их было всего 650. Муниципальный транспорт и маршрутки продолжают дезинфицировать.

Все общественные пространства и транспорт тщательно дезинфицируютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возобновили работу муниципальные бани, правда, без режима парной.

Управляющие компании и дорожные службы продолжают дезинфицировать самарские дороги, общественные места и дворы.

Для большинства жителей региона продолжает действовать режим самоизоляции. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. С 7 апреля в регионе в тестовом режиме заработает система контроля самоизоляции – для того, чтобы выйти из дома, самарцам нужно будет отметиться в специальном приложении и получить QR- код. Сначала такая система заработает в Кинеле, но позже ее собираются распространить на весь регион.

Волонтеры продолжают помогать пожилым людям. Только за выходные на горячую линию в городской волонтерский штаб поступило более 300 звонков. Волонтеры помогают пенсионерам покупать продукты, лекарства и платить за коммунальные услуги.

А для тех, кто тяжело переживает вынужденную самоизоляцию, работает специальная служба психологической помощи.

Но есть и хорошие новости - в регионе продолжается подготовка ко всем летним фестивалям.

Напомним, режим полной самоизоляции действует в Самарской области до 12 апреля. Не нарушайте самоизоляцию, будьте дома и позаботьтесь о близких.

"КП-Самара" будет следить за развитием событий