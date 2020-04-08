В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
В Самарской области выздоровел еще один пациент, болевший коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
– В Тольятти выписали девушку, которая болела коронавирусом. Сейчас в Самарской области выздоровели 10 человек, 8 остаются на лечении, – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что новый заболевший в регионе является тольяттинцем. При этом не сообщалось, как он заболел, с кем контактировал и когда у него брали анализы. По данным на сегодня, 8 апреля, в регионе 18 заболевших. Отметим, что до этого новых случаев заболевания не фиксировалось в течение шести дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU