2020-04-08T13:57:55+03:00
Общество

В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом

10 человек в регионе уже справились с болезнью и отпущены домой
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе 10 человек выписали, 8 продолжают проходить лечениеВ регионе 10 человек выписали, 8 продолжают проходить лечениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области выздоровел еще один пациент, болевший коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

– В Тольятти выписали девушку, которая болела коронавирусом. Сейчас в Самарской области выздоровели 10 человек, 8 остаются на лечении, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что новый заболевший в регионе является тольяттинцем. При этом не сообщалось, как он заболел, с кем контактировал и когда у него брали анализы. По данным на сегодня, 8 апреля, в регионе 18 заболевших. Отметим, что до этого новых случаев заболевания не фиксировалось в течение шести дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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