В самарских больницах больше нет детей с коронавирусом
Сегодня, 8 апреля, в Самарской области выписали 11-го человека, болевшего коронавирусной инфекцией. В числе выздоровевших двое детей. Повторное тестирование на коронавирусную инфекцию у них дало отрицательный результат.
– Они выписаны. Таким образом, сегодня в больницах региона нет ни одного ребенка с подтвержденным диагнозом коронавирус. На лечении остаются 7 человек, – говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
Отметим, что из 18 подтвержденных случаев в регионе уже выписано 11 человек. В области продолжает действовать режим полной самоизоляции граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU