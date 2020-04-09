2020-04-09T12:40:51+03:00
Общество

Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре: «Нам нужен план для любого развития событий»

Губернатор Самарской области в ежедневном обращении рассказал о мерах поддержки самарцам и о том, как в регионе борются с коронавирусом, даже если он сейчас себя не проявляет
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре будут новые меры поддержкиВ Самаре будут новые меры поддержки
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о новых мерах поддержки самарцам из-за ситуации с коронавирусом и поделился новостями обстановки на фронте борьбы с этой инфекцией. Сейчас в регионе относительно небольшое число заболевших, но все равно мобилизуются все мощности больниц, готовятся новые инфекционные койки.

- Мы должны иметь четкий план действий для разных вариантов развития событий. И у нас такой план есть, - отметил Дмитрий Азаров.

Среди новых постановлений: выделение средств на покупку ноутбуков для многодетных семей, появление специальной формы справки волонтера - для людей, которые помогают тем, кто находится в самоизоляции. Самарские предприниматели получат налоговые льготы. Врачи и медсестры - повышенные доплаты до 80 тысяч рублей.

В конце обращения губернатор напомнил, что время сейчас непростое и призыв сидеть дома - это уже не пожелание, а обязанность каждого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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