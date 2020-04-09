В самарском аэропорту за неделю проверили на коронавирус более 40 тысяч пассажиров
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о прибывающих авиарейсах в Самару. Так, с 1 по 6 апреля в Курумоче проверили 230 рейсов и 41 386 пассажиров. Им проводят двойной контроль температуры с помощью стационарного тепловизорного оборудования.
– Также отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на коронавирус. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что всем прибывшим необходимо строго соблюдать правила изоляции в течение 14 дней. На данный момент в Самарской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели и выписаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU