В самарском аэропорту за неделю проверили на коронавирус более 40 тысяч пассажиров

9 Апр 2020 2020-04-09T13:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о прибывающих авиарейсах в Самару. Так, с 1 по 6 апреля в Курумоче проверили 230 рейсов и 41 386 пассажиров. Им проводят двойной контроль температуры с помощью стационарного тепловизорного оборудования.

– Также отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на коронавирус. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что всем прибывшим необходимо строго соблюдать правила изоляции в течение 14 дней. На данный момент в Самарской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели и выписаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить

Стало известно, кому положены налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса и как получить (подробнее)

Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса

Губернатор подписал постановление, в котором определено, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса (подробнее)

Дмитрий Азаров предложил «мобилизовать» под коронавирус койки в частных клиниках

Сейчас в регионе уже есть 629 коек для лечения больных с коронавирусом. До 28 апреля их будет уже больше двух тысяч (подробнее)

Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит

Владимир Путин назначил выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области и пообещал дополнительную страховку (подробнее)

Режим полной самоизоляции в Самарской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

С 31 марта введен режим полной самоизоляции в Самарской области в 2020 году, стало известно, до какого числа он продлится и как будет действовать (подробности)

Разрешение на выход из дома по QR-коду в Самарской области дадут дважды в день

Выдавать такие разрешения на выход из дома по QR-коду будут через Госуслуги. Систему сейчас тестируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU