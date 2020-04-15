В Самаре достроят дом обманутых дольщиков на пересечении Черемшанской и Советской
Министерство строительства Самарской области объявило о восстановлении документации и разрешении на строительство трех секций дома на пересечении улиц Черемшанской и Советской. Отметим, ранее строительством здания занималось ООО «Горос».
– Еще в 2013 году началась процедура банкротства данной компании. Готовность объекта составляла всего 21%. Свои деньги в процедуру вложил 371 человек, а на достройку требуется более 530 млн рублей, – сообщает минстрой региона.
В декабре минувшего года пострадавшие дольщики начали получать денежные компенсации. Однако сейчас было принято решение, что достройкой объекта займется организация Дом.рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самарской области решили не достраивать четыре проблемные долевки
Речь идет о трех домах в Самаре и одном в Тольятти (подробности)
В Самаре все-таки могут достроить проблемную долевку на пересечении Советской и Черемшанской
Пока же дольщикам объекта предложат денежные компенсации (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU