2020-04-15T12:27:12+03:00
Общество

В Самаре достроят дом обманутых дольщиков на пересечении Черемшанской и Советской

В декабре 2019 года граждане начали получать денежные компенсации за непостроенные квартиры
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь достройкой объекта займется компания Дом.рф ФОТО: Министерство строительства Самарской областиТеперь достройкой объекта займется компания Дом.рф ФОТО: Министерство строительства Самарской области
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Министерство строительства Самарской области объявило о восстановлении документации и разрешении на строительство трех секций дома на пересечении улиц Черемшанской и Советской. Отметим, ранее строительством здания занималось ООО «Горос».

– Еще в 2013 году началась процедура банкротства данной компании. Готовность объекта составляла всего 21%. Свои деньги в процедуру вложил 371 человек, а на достройку требуется более 530 млн рублей, – сообщает минстрой региона.

В декабре минувшего года пострадавшие дольщики начали получать денежные компенсации. Однако сейчас было принято решение, что достройкой объекта займется организация Дом.рф.

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Пока же дольщикам объекта предложат денежные компенсации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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