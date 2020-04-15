2020-04-15T20:55:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области могут ввести особый режим для автомобилистов

Губернатор Дмитрий Азаров требует усилить контроль за тем, как жители региона соблюдают самоизоляцию
Александра БУДАЕВА
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Сотрудники ГИБДД постоянно напоминают водителям о том, что дома безопаснееСотрудники ГИБДД постоянно напоминают водителям о том, что дома безопаснееФото: Александра БУДАЕВА
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В Самарской области власти намерены жестче контролировать жителей - точнее, то, как они соблюдают режим самоизоляции.

Как выявлять тех, кто прибыл в область на самолете или поезде, понятно - приезжих (даже из соседних областей) попросят заполнить анкеты, которые передадут в полицию. Дальше их законопослушность и соблюдение самоизоляции будут проверять уже правоохранительные органы. В "Курумоче" для этих целей выставят пост, на котором будут дежурить волонтеры и полицейские.

А что делать с автомобилистами?

- Мы должны продумать как как контролировать тех кто приезжает по дороге на машинах, в вокзале и аэропорте мы уже контролируем ситуацию, - заявил недавно на своем аккаунте в Инстаграме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Уже сейчас за потоками машин ежедневно следят инспекторы ДПС, в последнее время патрульных "усилили" сотрудниками Росгвардии. Основное внимание уделяется автомобилям с номерами иностранных государств и соседних регионов - данные об автовладельцах передаются в районные отделы полиции для организации проверок.

Через видео- и фотокамеры на дорогах ГИБДД также собирает данные о передвижениях тех, кто побывал за границей, но вместо того, чтобы сидеть дома, разъезжает по городу на собственной машине.

- Мы проверили уже 2217 граждан и выявили 315 нарушений режима самоизоляции, по всем фактам собран административный материал, - сообщил начальник областной ГИБДД Юрий Некрасов.

В добавок ко всему этому в Самарской области организовали так называемые "передвижные рубежи контроля" : полицейские постоянно перемещаются, чтобы проверять как можно больше транспорта в разных частях региона. Новый вид контроля на дорогах заработал с сегодняшнего дня. Проверяется абсолютно каждая машина, которая проезжает через этот "рубеж". На остальных постах ГИБДД проверки ведут выборочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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