Наиболее вероятной кандидатурой на пост руководителя ФСБ Самарской области стал выходец из Мордовии

18 Апр 2020 2020-04-18T18:12:30+03:00

В ФСБ Андрей Акулинин служит с 1990 года. Фото: Национальный антитеррористический комитет

Андрей Акулинин с 2016 года возглавляет Управление ФСБ по Республике Мордовия

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Стало известно имя вероятного преемника Владимира Татаурова, который сейчас возглавляет УФСБ России по Самарской области. Напомним, в конце следующей недели он уходит в отставку, имя его преемника официально до сих пор не названо.

Блогер Дмитрий Бегун сообщает, что на этот пост может быть назначен Андрей Акулинин, который сейчас занимает аналогичный пост в Республике Мордовия. Эту информацию корреспонденту "КП-Самара" подтвердили и собственные источники в правоохранительных органах.

Андрей Акулинин родился 12 декабря 1964 в Волгограде, карьеру начинал в военной сфере, в чекисты пришел в 1990 году.

Управление ФСБ по Республике Мордовия Андрей Акулинин возглавляет с 2016 года, до этого он занимал должность заместителя начальника ФСБ в Ставропольском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU