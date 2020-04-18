Шпионы с Украины, азиатские экстремисты и вездесущая коррупция: кого в Самаре ловили сотрудники ФСБ

- Тише, нас могут слушать, - скрытого надзора в наше время стали побаиваться не только преступники, но и мелкие нарушители. Громкие задержания в последние годы не обошли стороной ни одно из ведомств: МВД, ФСИН, даже суды – оказывается, «уши» сотрудников ФСБ дотягиваются и туда. А когда в нарушении закона заподозрили высокопоставленных чекистов, им, как и остальным, не удалось избежать следствия и суда.

Такие дела в области стали твориться в последние годы. Владимир Татауров на пост начальника УФСБ России по Самарской области был назначен в 2015 году, до этого занимал аналогичный пост в Архангельской области. Карьеру свою он начинал в 90-е годы в Пермском крае с должности обычного опера. Так что как вести слежку, выводить на чистую воду лгунов и выискивать террористов, он знает по собственному опыту.

В последние годы более 90% дел, которые возбуждали по материалам ФСБ, доходили до суда и заканчивались обвинительными приговорами, а в регионе не произошло ни одного ЧП, связанного с деятельностью экстремистов или террористов. Чемпионат мира по футболу прошел на «ура», а самарцы стали вирусов бояться больше, чем всяких там иностранцев.

Шпионы в Самаре

19 марта 2017 года на выходе с железнодорожного вокзала в Самаре был задержан паренек, который оказался… агентом разведки Минобороны Украины. Хотя «работодатель» от рассекреченного шпиона открестился, сотрудникам ФСБ удалось добиться от него признания: в Самару он приехал, чтобы посмотреть и зарисовать, как обеспечивается безопасность на важнейших транспортных объектах – железнодорожных и автовокзалах города.

Разведчик (мужчина с красной сумкой) пробыл на самарском железнодорожном вокзале 6 часовФото: кадр с оперативного видео

Парень также рассказал, что ранее уже побывал в Ростове: днем работал на стройке, а в свободное время «шатался», не вызывая особых подозрений по вокзалам и окрестностям воинских частей. В Самаре его должен был встретить связной, помочь ему устроиться на работу в благотворительный фонд и оказывать всякое содействие в передвижениях по городу.

Но что-то пошло не так, план был сорван, а сотрудники ФСБ региона позаботились о выдворении шпиона за пределы страны.

Работают на опережение

В том же 2017 году в поселке Усть-Кинельский задержали 20-летнего Владимира Тарасова – русский парень, из благополучной семьи, каким-то неведомым образом он оказался под влиянием террористов. Чтобы заслужить уважение своих «друзей», он при их помощи смог самостоятельно изготовить взрывчатку мощностью 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Парень признался, что ждал подходящего случая – желательно, большого праздника или массовых гуляний, чтобы подорвать полицейскую машину. Сколько народу бы тогда пострадало, страшно даже представить.

Не все задержания проходили тихо – так в прошлом году жители Екатериновки решили было, что в середине марта у них на селе, кто-то решил устроить грандиозный салют. А потом прочитали в новостях, что у них под боком сотрудники ФСБ ликвидировали самого настоящего террориста.

Мужчине предложили сдаться, а он

В подвале дома, в комнате, во дворе - взрывные устройства силовики нашли в разных углах дома Владимира ТарасоваФото: кадр с оперативного видео

в ответ метнул в спецназ гранату и начал стрелять. Тут уж было не до мирных переговоров, и бойцы открыли огонь на поражение. Никто из силовиков и мирных жителей в итоге не пострадал, а вот бандита уничтожили.

Картельный сговор

Не все преступления раскрываются зрелищно. И не все они видны невооруженным взглядом. Картельные сговоры, к примеру, сильно бьют как по государственной казне, так и по кошелькам обычных людей – товары, которые при честных торгах могли быть приобретены за копейки, то и дело продаются с бешеными наценками. А все потому, что продавцы договариваются между собой и делят рынок так, как им выгодно.

В последние годы ФАС стал все чаще выявлять картельные сговоры, одно из уголовных дел даже как-то дошло до суда, но закончилось штрафом, который никого, в общем-то, не напугал.

А в прошлом году в Самаре впервые в стране уголовное дело картельном сговоре закончилось реальными посадками. За решетку отправили бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна и руководителя крупной компании ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Свою вину они отрицали и сейчас обжалуют решение районного суда, который приговорил первого к трем годам лишения свободы, а второго – к трем с половиной годам колонии общего режима.

Сергей Шатило (слева) и Альберт Навасардян признаны виновными, приговор обжалуетсяФото: Архив "КП"

Расследование в ФСБ начали еще в 2016 году, вскоре после того, как ООО «СМТ» выиграло на торгах крайне выгодный контракт на поставку и ремонт медицинского оборудования. По версии следствия, конкуренция на аукционе была мнимой. А реального конкурента, который знал о конкурсе, хотел в нем участвовать и мог существенно сбить цену, устранили – ему предложили «кусочек» от общего пирога стоимостью 768 млн рублей.

Подобные уголовные дела в России до сих пор – редкость, и если приговор Самарского районного суда устроит в апелляционной инстанции, это станет значимым прецедентом.

Так себе правосудие

Самарская область в последние два года стала одним из немногочисленных регионов, где судей уличили в коррупции. Недовольных решениями судов обычно бывает много, кто-то в кулуарах даже осмеливается высказать предположение, что, мол судье «занесли», но доказательств-то нет, а за клевету у нас в стране предусмотрена уголовная ответственность.

И тут вдруг, как гром среди ясного неба, 13 марта прошлого года появились сообщения о том, что сотрудники ФСБ пришли к судье. Иван Ежов на тот момент рассматривал уголовные дела в Автозаводском районном суде Тольятти, силовики предполагали, что он получил полмиллиона рублей за вынесение мягкого приговора.

Однако в нашей стране нельзя просто взять и возбудить уголовное дело на судью – для этого нужно разрешение его коллег из столицы, вопрос рассматривает Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) и только с их одобрения Следственный комитет России дает делу ход. Пока решались формальности, Иван Ежов продолжал работать, правда, перешел на «административку».

В Екатериновке работала группа захвата, предполагаемый террорист был ликвидированФото: кадр с оперативного видео

13 февраля 2020-го, спустя почти год после «визита» ФСБ в дом в судье Ежову, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

По его стопам может пойти судья Волжского районного суда Михаил Бурцев. Поговаривают, что ФСБшники появились в аккурат после передачи ему 250 тысяч рублей за условно-досрочное освобождение сына нефтяника, который сейчас сидит за убийство и участие в незаконном обороте оружия.

Материалы проверки из Самарской области сразу направили в Москву, но Высшая квалификационная коллегия судей судьбу Бурцева пока не решила. Скандал, связанный с его именем, грянул в октябре прошлого года, а уже 1 ноября 2019-го ВККС официально разрешила ему покинуть своей пост. С тех пор о нем ничего не слышно.

Тем временем в Барнауле бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края Руслана Тэрри приговорили к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 30 млн рублей. По версии следствия, он предложил своему коллеге – Владиславу Колесникову деньги за вынесение «правильного» решения в интересах одной из сторон. Тэрри судили как посредника, Колесникова сейчас судят как коррупционера, приговор ему пока не вынесен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/696832" frameborder="0"></iframe> Появилось видео ликвидации террориста в Самарской области.

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