Первая смерть от коронавируса в Самарской области: умер пожилой пациент с диабетом

23 Апр 2020 2020-04-23T21:52:11+03:00

Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Самарской области - у пациента было много заболеваний

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23 апреля 2020 года стало известно о первой смерти из-за коронавируса в Самарской области. Скончался пожилой человек у которого заболевание протекало на фоне целого ряда других осложнений. Как рассказала в своем инстаграме губернатор Дмитрий Азаров, у мужчины был сахарный диабет, сосудистая патология и онкологическое заболевание в анамнезе.

- Мы проводим дополнительные паталогоанатомические исследования, как только будут все заклюячения, будут оформлены все необходимые документы, этот случай будет по всей видимости отражен и в официальной статистике, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора 22 человека сейчас выписаны из больниц. Как отметили в минздраве, два человека в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU