Десять сотрудников больниц и клиник в Самарской области заболели коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T13:03:12+03:00

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре

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Стало известно о количестве сотрудников здравоохранения в Самарской области, заболевших коронавирусом. Эту информацию озвучила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Вера Аржанова на онлайн-конференции в пресс-центре "Комсомольской правды - Самара".

- По нашим данным на 23 апреля, работников медицинских организаций с этим диагнозом в регионе насчитывается 10 человек, - рассказала Аржанова.

Она отметила, что не все люди из этого числа являются медиками, часть - это иной персонал медучреждений.

Напомним, что ранее стало известно о двух заболевших врачах. В частности, был подтвержден коронавирус у врача УЗИ одной из самарских поликлиник. Также заболел врач медсанчасти №4 на улице Мичурина.

В министерстве здравоохранения Самарской области отмечают, что с прошлой недели медиков региона начали систематически тестировать на коронавирус. Они будут проходить тесты каждую неделю. В основном это касается медицинского персонала, который непосредственно работает с пациентами с коронавирусом и людей, находящихся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU