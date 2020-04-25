Карта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля: инфекция добралась до Красноярского района

25 Апр 2020 2020-04-25T14:55:08+03:00

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Посмотрели, какой получилась карта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля 2020 года. В 12.00 стало известно, что в регионе выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Во многом это связано и с тем, что стали делать больше тестов, только в этот раз 11 пациентов - это те, кто поступил с ОРВИ и пневмонией.

По пять случаев заражения прибавились в Самаре, Тольятти и Сызрани. Автоград лидирует по количеству зараженных коронавирусом, четверых человек с положительным диагнозом нашли дополнительно в психоневрологическом диспансере.

Три новых случая зарегистрировали в Ставропольском районе, два - в Камышлинском. Один новый случая заражения коронавирусом выявили в Красноярском районе, раньше там не было зарегистрированных пациентов. Двое новых также добавились в Жигулевске.

Напомним, что в Самарской области на данный момент 26 выздоровевших пациентов, два в состоянии средней тяжести подключены к ИВЛ, один человек умер - 74-летний мужчина страдал также и от других заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU