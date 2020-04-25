2020-04-25T14:55:08+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля: инфекция добралась до Красноярского района

Стало известно, какова карта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Карта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля 2020 годаКарта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля 2020 года
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Посмотрели, какой получилась карта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля 2020 года. В 12.00 стало известно, что в регионе выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Во многом это связано и с тем, что стали делать больше тестов, только в этот раз 11 пациентов - это те, кто поступил с ОРВИ и пневмонией.

По пять случаев заражения прибавились в Самаре, Тольятти и Сызрани. Автоград лидирует по количеству зараженных коронавирусом, четверых человек с положительным диагнозом нашли дополнительно в психоневрологическом диспансере.

Три новых случая зарегистрировали в Ставропольском районе, два - в Камышлинском. Один новый случая заражения коронавирусом выявили в Красноярском районе, раньше там не было зарегистрированных пациентов. Двое новых также добавились в Жигулевске.

Напомним, что в Самарской области на данный момент 26 выздоровевших пациентов, два в состоянии средней тяжести подключены к ИВЛ, один человек умер - 74-летний мужчина страдал также и от других заболеваний.

Журналист КП-Самара узнала, как в городе можно самому сдать тест на коронавирус.

А фотограф, которая вернулась с Гоа, рассказала о своей жизни на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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