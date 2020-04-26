Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 апреля 2020 года: подтвердилось 20 случаев

26 Апр 2020 2020-04-26T12:14:39+03:00

Всего по данным на 26 апреля 2020 года в России зафиксировано 6361 новых случая

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 26 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 20 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 229 человек. 26 из них уже выздоровели и выписаны из больниц, два человека умерли.

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- Всего за минувшие сутки в России появилось 6361 новых заболевших. Из них в Москве 2971 человек, в Московской области – 576. В Нижегородской области и Санкт-Петербурге – 153 и 151 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 80 949 человек, 6767 пациентов выздоровели (517 за прошедший день), 747 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 66 человек. Напомним, в Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU