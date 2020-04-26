Стало известно, где заболели коронавирусом в Камышлинском районе

26 Апр 2020 2020-04-26T17:21:05+03:00

Случаи коронавируса зарегистрированы и в других районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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География Covid-19 в Самарской области расширяется. Случаи заболевания уже зафиксированы в 8 городах и 6 сельских районах региона. Лидеры в этом антирейтинге Тольятти — почти сотня случаев. На втором месте Самара. В муниципальных районах регистрируются единичные случаи заболевания коронавирусом.

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Так, три из них выявлены в Камышлинском районе. Двое заболевших из села Старое Ермаково, один — из Камышлы. Об этом сообщили в администрации Камышлинского района. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и им оказывается вся необходимая помощь.

Напомню, по данным на 26 апреля в Самарской области число заболевших ново коронавирусной инфекцией выросло на 20 человек и достигло 229 человек. 2 из них умерли, 26 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU