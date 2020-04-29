2020-04-29T12:05:02+03:00
Общество

Этим утром в Самаре деревом придавило «Калину»

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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Автомобилю нанесен значительный урон ФОТО: «Подслушано Самара»Автомобилю нанесен значительный урон ФОТО: «Подслушано Самара»Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня утром, 29 апреля, в Самаре произошло ЧП. Толстый ствол дерева буквально раздавил припаркованную рядом с домом на улице Мориса Тореза легковушку.

– Очень жаль водителя «Калины». Остается надеяться, что его автомобиль был застрахован, иначе эти повреждения придется долго и дорого устранять, – пишут очевидцы в социальных сетях.

Отметим, что в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за порывистого ветра, чья скорость достигает 15-20 метров в секунду. Узнать, что нужно делать, если дерево упало на машину, а также куда обращаться и как отсудить миллион, можно в специальном материале «Комсомольской правды - Самара».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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