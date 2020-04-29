Этим утром в Самаре деревом придавило «Калину»
Сегодня утром, 29 апреля, в Самаре произошло ЧП. Толстый ствол дерева буквально раздавил припаркованную рядом с домом на улице Мориса Тореза легковушку.
– Очень жаль водителя «Калины». Остается надеяться, что его автомобиль был застрахован, иначе эти повреждения придется долго и дорого устранять, – пишут очевидцы в социальных сетях.
Отметим, что в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за порывистого ветра, чья скорость достигает 15-20 метров в секунду. Узнать, что нужно делать, если дерево упало на машину, а также куда обращаться и как отсудить миллион, можно в специальном материале «Комсомольской правды - Самара».
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ИСТОЧНИК KP.RU