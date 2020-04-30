2020-04-30T10:32:46+03:00
Общество

Выезд из Самары сковали огромные пробки

Об этом «КП-Самара» рассказали очевидцы
Владислав КИРСАНОВ
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Люди спешно покидают городЛюди спешно покидают городФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сегодня, 30 апреля, в Самаре появились серьезные проблемы с выездом из города. Трудности возникли на Смышляевском мосту, где сейчас продолжается ремонт.

– Все, видимо, едут на дачи. А тут еще и ремонт – всего по одной полосе можно двигаться. Пока все очень медленно идет. Надежда только на то, что люди уедут на майские праздники из города и будут соблюдать изоляцию, – сообщили очевидцы «КП-Самара».

Отметим, что жителям области разрешено выезжать на свои дачи, однако при соблюдении ряда условий. В частности, необходимо иметь документы на участок, передвигаться на личном автомобиле и еще несколько других условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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