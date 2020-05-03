Карта распространения коронавируса в Самарской области: еще шесть новых районов захвачены инфекцией

3 Май 2020 2020-05-03T12:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Карта распространения коронавируса в Самарской области пополнилась еще шестью районами. Всего на 3 мая в регионе зарегистрировано 518 зараженных. В лидерах сегодня Самара - здесь 39 заболевших за день, 14 человек в очагах с групповой заболеваемостью в компаниях Самаратрансстрой и РОКАДА.

172 человека заражены коронавирусом в Самаре, на втором месте - Тольятти, там заражены 166 человек. Третье место у Сызрани - там 82 человека заражены.

18 зараженных в Новокуйбышевске, 17 - в Чапаевске, 14 в Жигулевске, 12 в Ставропольском районе.

В Самарской области карта пополнилась новыми районами

Новых зараженных сегодня нашли в Хворостянском, Приволжском, Пестравском, Красноармейском, Исаклинском, Челно-Вершинском районах. Карта все больше расширяется, появляются зараженные в новых районах. Появилась информация, что в Сергиевском районе заболели тоже сотрудники дорожной службы.

Карту распространения коронавируса по городам и районам можно посмотреть здесь.

Напомним, что накануне из-за коронавируса на карантин в Тольятти закрыли детский сад. Журналисты КП-Самара посетили обсерватор в Кинель-Черкасском районе и посмотрели, как там живут туристы и как работает местный персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU