На АВТОВАЗе коронавирусом заболели два человека
В Тольятти коронавирусом заразились еще два сотрудника АВТОВАЗа. Об этом сообщили в профсоюзной организации завода. Здесь отметили, что это сотрудники службы логистики и прессового производства.
- Количество ВАЗовцев, которые находятся на карантине, теперь еще увеличится - после того, как Роспотребнадзор с медиками отправит на изоляцию всех лиц из круга близких контактов, - отметили в профкоме.
В данный момент на карантине находятся 11 человек, один из них сейчас в Москве.
Также в профсоюзной организации отметили, что в этот сложный период, когда количество зараженных только увеличивается, особенно печально читать отзывы заводчан о поездках в другие регионы. Всех таких безответственных граждан будет ждать карантин.
- Компания будет настаивать на вашей самоизоляции на срок 14 дней – за счет накопленных дней отпуска или за ваш счет. Таковы правила, действующие в Самарской области, - отметили здесь.
Напомним, что 3 мая в Самарской области нашли 85 новых зараженных коронавирусом пациентов. Обнаружены два очага распространения инфекции - в дорожных строительных фирмах. До этого очаги обнаруживали в Сызрани - в пансионате для инвалидов, в психдиспансере в Тольятти и в больнице в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU