2020-05-03T21:38:01+03:00
Общество

На АВТОВАЗе коронавирусом заболели два человека

Еще 11 человек находятся на карантине в изоляции. Та же самая участь ждет всех, кто ездит в другие регионы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Инфекция подстерегает безответственныхИнфекция подстерегает безответственныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти коронавирусом заразились еще два сотрудника АВТОВАЗа. Об этом сообщили в профсоюзной организации завода. Здесь отметили, что это сотрудники службы логистики и прессового производства.

- Количество ВАЗовцев, которые находятся на карантине, теперь еще увеличится - после того, как Роспотребнадзор с медиками отправит на изоляцию всех лиц из круга близких контактов, - отметили в профкоме.

В данный момент на карантине находятся 11 человек, один из них сейчас в Москве.

Также в профсоюзной организации отметили, что в этот сложный период, когда количество зараженных только увеличивается, особенно печально читать отзывы заводчан о поездках в другие регионы. Всех таких безответственных граждан будет ждать карантин.

- Компания будет настаивать на вашей самоизоляции на срок 14 дней – за счет накопленных дней отпуска или за ваш счет. Таковы правила, действующие в Самарской области, - отметили здесь.

Напомним, что 3 мая в Самарской области нашли 85 новых зараженных коронавирусом пациентов. Обнаружены два очага распространения инфекции - в дорожных строительных фирмах. До этого очаги обнаруживали в Сызрани - в пансионате для инвалидов, в психдиспансере в Тольятти и в больнице в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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