В поселке Запанском горят сразу пять жилых домов

5 Май 2020 2020-05-05T17:34:39+03:00

Дым от пожара в поселке Шмидта поднимается на железнодорожным вокзалом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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Около 5 часов вечера пожарным поступило сообщение о крупном пожаре в поселке Шмидта (в Самаре его также называют поселком Запанским). По предварительным данным, первым поступило сообщение о ЧП по адресу: ул.Пестеля, 35

На данный момент известно о пяти полыхающих домах, площадь возгорания уже превысила 500 квадратных метров. Пожарные объявили повышенный ранг вызова.

По предварительным данным, погибших и пострадавших пока не обнаружено. На месте продолжают бороться с огнем 14 спецмашин и 69 пожарных.

В 18:24 объявлена локализация пожара - это значит, что угрозы его распространения на соседние строения нет. Но огонь все равно распространился на площади в 700 квадратных метров и праздновать победу над ним пока рано.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

Напомним, это не первый крупный пожар за сегодня - в поселке Зубчаниновка на ул.Офицерской, 243 сегодня горел жилой дом и надворные постройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU