В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T13:14:05+03:00

Ограничительные меры действуют в регионе до 12 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки произошло более сотни таких случаев

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области отчитался о нарушителях самоизоляции в регионе. Отметим, что сегодня, 6 мая, общее число заболевших инфекцией достигло 676 человек. 72 из них выздоровели и были выписаны, а шестеро – скончались.

– За минувший день было выявлено 103 нарушения самоизоляции. Полицейские обнаружили 79 случаев, транспортная полиция – четыре, органы исполнительной власти зафиксировали семь нарушений, органы муниципальной власти – 13, – сообщили в оперштабе.

В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится в Самарской области минимум до 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU