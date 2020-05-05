Пусть маски дают бесплатно: самарский депутат предложил свое решение проблемы дефицита масок

5 Май 2020 2020-05-05T19:14:18+03:00

Кто-то маски в магазины надевает, но не все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, он хочет, чтобы маски за свой счет закупили и выдавали крупные торговые сети

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Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев 4 мая опубликовал у себя в соцсетях обращение у губернатору региона Дмитрию Азарову, в котором он просит обязать крупные торговые розничные сети обеспечивать своих посетителей масками.

По версии народного избранника, гипермаркеты, супермаркеты и прочие торговые сети должны за свой счет закупить маски и на входе выдавать их каждому посетителю, причем внутрь без масок никого не пускать.

- Данная мера видится столько же необходимой и актуальной, как и введение "масочного режима" для граждан Самарской области, - пишет Александр Милеев. - Ведь сейчас мы наблюдаем нахождение большого количества людей в общественных местах, объектах розничной торговли, а также в общественном транспорте без средств защиты органов дыхания.

Депутат предложил своих подписчиков высказать свое мнение о такой инициативе. В комментариях его многие не поддерживают: среди прочего, пишут, что маски должно закупать и выдавать бесплатно государство, а не торговые сети, потому что иначе все равно стоимость масок в итоге "будет включена в чек".

Вот такое решение проблемы предлагает депутат. Фото: twitter.com/AlexanderMileev

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ИСТОЧНИК KP.RU