Пусть маски дают бесплатно: самарский депутат предложил свое решение проблемы дефицита масок
Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев 4 мая опубликовал у себя в соцсетях обращение у губернатору региона Дмитрию Азарову, в котором он просит обязать крупные торговые розничные сети обеспечивать своих посетителей масками.
По версии народного избранника, гипермаркеты, супермаркеты и прочие торговые сети должны за свой счет закупить маски и на входе выдавать их каждому посетителю, причем внутрь без масок никого не пускать.
- Данная мера видится столько же необходимой и актуальной, как и введение "масочного режима" для граждан Самарской области, - пишет Александр Милеев. - Ведь сейчас мы наблюдаем нахождение большого количества людей в общественных местах, объектах розничной торговли, а также в общественном транспорте без средств защиты органов дыхания.
Депутат предложил своих подписчиков высказать свое мнение о такой инициативе. В комментариях его многие не поддерживают: среди прочего, пишут, что маски должно закупать и выдавать бесплатно государство, а не торговые сети, потому что иначе все равно стоимость масок в итоге "будет включена в чек".
Вот такое решение проблемы предлагает депутат. Фото: twitter.com/AlexanderMileev
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 5 мая 2020 года: инфекцию нашли и в Большеглушицком районе
Обновилась карта распространения коронавируса в Самарской области на 5 мая 2020 года (подробности)
В Самарскую область привезли еще миллион масок
Это уже третья поставка, начиная с 30 апреля (подробности)
Лечение от коронавируса на дому в Самаре: кому доступно, что делать родственникам больного
В постановлении губернатор прописал порядок действий для тех, у кого заподозрили коронавирус, а также для тех, с кем они живут (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»