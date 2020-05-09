"Верим, что Самара станет городом трудовой доблести": Дмитрий Азаров поздравил горожан с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T11:07:36+03:00

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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы ветеранов и жителей Самарской области. В этот важный для всех россиян день он обратился к горожанам со словами, превозносящими подвиг тех, кто в годы войны сражался за благополучие своих потомков и ковал победу в тылу.

- Великая Отечественная война, страшнее и беспощадней которой не было в истории, не обошла стороной ни один дом, ни одну российскую семью. И чем дальше от нас то грозное, полное тягот и лишений время, тем отчетливее мы осознаем величие подвига нашего народа, отстоявшего независимость страны и спасшего мир от фашизма, - отметил Дмитрий Азаров.

Он сказал, что сегодня задача каждого - всеми силами отстаивать правду о войне, противостоять попыткам пересмотреть ее итоги.

- В этом — наша ответственность и долг памяти перед теми, кто в жестокой схватке с ненавистным врагом сокрушил фашизм, - подчеркнул он.

В Куйбышевской области на войну ушли полмиллиона человек. Почти каждый второй не вернулся домой. Но продолжали работать и остальные: в Куйбышев, запасную столицу, эвакуировали заводы всего Союза.

- В рекордные сроки здесь было развёрнуто масштабное производство военной техники, оружия и боеприпасов. Признанием заслуг города-труженика, его огромного вклада в Великую Победу стала общественная инициатива за присвоение столице нашего региона почетного звания «Город трудовой доблести». Верим, что Самара получит этот высокий статус, - считает Дмитрий Азаров.

Напомним, что сегодня из-за борьбы с коронавирусом не пройдет традиционный Парад Победы. Но в городе состоятся десятки онлайн-акций, посвященных этому празднику. Следить за происходящим вы можете в нашей трансляции.

В 11.30 начнется трансляция воздушного парада над Самарой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/777988" frameborder="0"></iframe> Поздравление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 75-летием Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU