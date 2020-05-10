Карта распространения коронавируса в Самарской области на 10 мая 2020 года: плюс два новых района

10 Май 2020 2020-05-10T12:15:45+03:00

Появилась новая интерактивная карта коронавируса в Самарской области на 10 мая 2020 года

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Появилась новая интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области на 10 мая 2020 года. На ней прибавились два новых района. Это Богатовский и Борский муниципальные округа. Там нашли по одному зараженному коронавирусом.

По пренему больше всего заболевших в Самаре - 339 человек. В Тольятти - 262, в Сызрани- 109. Среди небольших городов в лидерах Новокуйбышевск с 37 заболевшими, а среди районов - Ставропольский, здесь 52 зараженных, все дело в близости к Тольятти.

На данный момент коронавирус уже добрался до 34 районов и городов Самарской области. Держатся немногие. Разнятся данные по поводу Нефтегорска и Похвистнева. Оперативный штаб сообщил, что заболевшие найдены в городах, а в Роспотребнадзоре указали, что речь идет о районах.

А здесь можно почитать, как заболели коронавирусом новые 74 пациента 10 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU