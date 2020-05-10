Роспотребнадзор Самарской области рассказал, зачем нужна самоизоляция до 18 мая

10 Май 2020 2020-05-10T17:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова рассказала о продлении ограничений в регионе в связи с распространением коронавируса. Напомним, что сегодня на оперативном штабе было принято решение сохранить самоизоляцию в губернии до 18 мая.

– Роспотребнадзор настаивает на сохранении режима еще минимум на неделю. Сейчас есть тенденция к стабилизации уровня заболеваемости, но речи о спаде пока не идет. Поэтому говорить о смягчении действующих ограничений пока преждевременно, – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным на сегодня, 10 мая, в регионе выявлен 951 заболевший коронавирусом. 126 человек выздоровели и вылечились, еще 9 – скончались. Также в Самарской области сохраняется масочный режим и режим самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масочный режим в Самаре с 1 мая из-за коронавируса: зачем ввели, кого накажут

Власти вводят масочный режим в Самаре с 1 мая, чтобы взять под контроль коронавирус (подробности)

Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 мая 2020: заболели еще двое врачей, дачников проверяет полиция

Узнали последние новости про коронавирус в Самаре на 10 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU