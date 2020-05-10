2020-05-10T17:01:35+03:00
Общество

Роспотребнадзор Самарской области рассказал, зачем нужна самоизоляция до 18 мая

Ограничительные меры в регионе продлили на неделю
Владислав КИРСАНОВ
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Решение принято после соответствующей рекомендации РоспотребнадзораРешение принято после соответствующей рекомендации РоспотребнадзораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова рассказала о продлении ограничений в регионе в связи с распространением коронавируса. Напомним, что сегодня на оперативном штабе было принято решение сохранить самоизоляцию в губернии до 18 мая.

– Роспотребнадзор настаивает на сохранении режима еще минимум на неделю. Сейчас есть тенденция к стабилизации уровня заболеваемости, но речи о спаде пока не идет. Поэтому говорить о смягчении действующих ограничений пока преждевременно, – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным на сегодня, 10 мая, в регионе выявлен 951 заболевший коронавирусом. 126 человек выздоровели и вылечились, еще 9 – скончались. Также в Самарской области сохраняется масочный режим и режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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