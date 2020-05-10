Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 мая 2020: заболели еще двое врачей, дачников проверяет полиция

Стали известны последние новости про коронавирус в Самаре на 10 мая 2020 года – число новых заболевших и какие ограничения действуют.

Число новых заболевших в Самарской области на 10 мая (утро) выросло на 75 человек. Таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в регионе достигло 877 человек. По стране же за прошлые сутки заразились коронавирусом 10817 человек.

Больше всего заболевших снова нашли в Тольятти – здесь заболело 23 человека. Еще 19 больных медики обнаружили в Самаре, 8 – в Новокуйбышевске, семь – в Ставропольском районе. По три случая коронавируса выявлено в Жигулевске и Шигонском районе. По два человека заболели в Чапаевске, Сызрани, Красноярском, Волжском и Кинельском районах. Еще один человек заразился коронавирусом в Сергиевске. При этом 23 новых больных обнаружили среди контрактных, а у остальных вирус выявили при обследовании пациентов с пневмониями и ОРВИ.

Среди заболевших оказались два сотрудника городской поликлиники №3. Один из них занимался административной работой, но второй контактировал с пациентами. Тем не менее, пока поликлинику не планируют закрывать на карантин, сейчас здесь все дезинфицируют и определяют круг контактных лиц.

К сожалению, снова выросло число погибших от коронавируса в Самарской области. На этот раз жертвой стала 81-летняя женщина. Как говорят медики, у нее был целый букет хронических заболеваний, среди которых недуги сердечно-сосудистой системы. Таким образом общее число погибших достигло 9 человек.

Улицы, набережную и парки продолжают дезинфицировать военные. А в городе усиливают контроль за нарушителями самоизоляции. На улицы города помимо полицейских патрулей выходят народные дружинники. Они проверяют соблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте, в том числе в маршрутках, нарушителям грозит штраф. А на выездах из города экипажи ГИБДД проверяют дачников – ехать на фазенду можно только на личном транспорте и имея при себе документы на участок.