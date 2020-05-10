2020-05-10T23:21:03+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года

Стало известно число заболевших коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Появилось новое число зараженных коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года. По состоянию на утро 11 мая зараженных коронавирусом 951 человек. Выздоровели 135 человек. 9 пациентов скончались.

Больше всего зараженных в Самаре - 339 человек, 262 - в Тольятти, 109 -в Сызрани.

Всего в регионе заболевших уже нашли в 34 муниципальных районах. В прошлые сутки на карте распространения коронавируса в Самарской области прибавились два района.

В Самарской области 10 очагов заражения коронавирусом. Среди них кардиодиспансер, третья городская больница в Самаре, больница имени Пирогова, тольяттинский психдиспансер. Семь человек заболели на АВТОВАЗе.

В регионе ограничения и самоизоляция сохранятся до 18 мая. Каждый день на оперативном штабе будут анализировать обстановку в регионе и решать, когда можно будет вводить первый этап снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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