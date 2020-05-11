Появился список районов Самарской области, в которых снимут больше всего ограничений

11 Май 2020 2020-05-11T21:33:45+03:00

В регионе смягчается режим самоизоляции, но не везде

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С 12 мая в Самарской области начали разрешать прогулки и занятия спортом, но касается это лишь территорий со спокойной эпидемиологической обстановкой. Список муниципальных районов, где будет снято больше всего ограничений, указан в постановлении губернатора Дмитрия Азарова.

В частности, изменения режима коснуться 18 муниципальных районов. В их числе Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский районы, а также Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Хворостянский и Шенталинский районы.

Стоит ждать послаблений и жителям четырех городских округов: Кинеля, Октябрьска, Отрадного и Похвистнево.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, решения по другим городам и районам области будут приниматься дополнительно.

В целом же режим самоизоляции в регионе продлят до 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU