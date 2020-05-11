Фитнес центры и кино в Самарской области откроют не раньше лета

11 Май 2020 2020-05-11T23:53:31+03:00

Стал известен список заведений, которые не будут работать до 31 мая

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В Самарской области определились с перечнем заведений, которые точно не откроют до лета. Это прописано в новом постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В пункте 2.5 отмечается, что целый ряд организаций до 3 мая 2020 года не возобновит свою деятельность.

Речь касается аквапарков, фитнес-центров и бассейнов, ночных клубов, дискотек, спортивных объектов, развлекательных центров, игровых комнат, детских центров. Кроме того, та же участь коснется всех досуговых заведений с массовым скоплением народа. Не будут работать и кинотеатры - они откроются, если ситуация будет развиваться хорошо, в начале лета.

Кстати, частные бани также не будут работать до 31 мая минимум. А вот кафе и рестораны могут открыть уже 18 мая, то же самое касается турбаз и баз отдыха. Но все будет зависеть от развития ситуации по коронавирусу в регионе.

Больше о том, как ослабляется режим самоизоляции, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU