Еще один очаг бешенства выявлен на территории Самарской области

12 Май 2020 2020-05-12T10:06:14+03:00

Это не первый случай опасного заболевания, выявленного в этом районе Фото: Елена ХЛИМАНОВА

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области сообщили о новом очаге бешенства на территории Красноярского района. Опасный вирус обнаружили в головном мозге собаки.

– Животное проживало о жительницы села Екатериновка. Был выявлен антиген вируса бешенства. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению карантина. Комплекс мер направлен на предупреждение распространения и ликвидацию очага, – сообщили в надзорном органе.

Отметим, что ранее в Красноярском районе региона был также найден труп собаки с бешенством. Она погибла в селе Новый Буян. Кроме того, в Шенталинском районе была найдена зараженная лиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU