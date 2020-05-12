2020-05-12T11:46:35+03:00
Общество

В Самарской области проведено почти 80 тысяч тестов на коронавирус

За прошедшие сутки сделано 3090 анализов
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе планируется увеличивать число ежедневных тестов на заболеваниеВ регионе планируется увеличивать число ежедневных тестов на заболеваниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько тестов на новую инфекцию сделано в регионе. Напомним, в губернии диагноз подтвердился у 1083 человек.

– За прошедшие сутки проведено 3090 тестов на коронавирус. Общее число проведенных анализов составляет 79437. По состоянию на 11 мая под наблюдением врачей остаются 717 человек, – говорится в сообщении.

Отметим, что за весь период в регионе выздоровели и были выписаны 148 человек. Ограничительные меры по самоизоляции в Самарской области продолжают действовать до 18 мая. Однако в ряде муниципалитетов введены послабления режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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